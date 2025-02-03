شركة طيران الطاسيلي تُطلق برنامجا خاصا لرحلات الحج في 2025

تعتزم شركة طيران الطاسيلي إطلاق برنامج خاص لرحلات الحج لموسم 1446ه/2025م، وهذا لأول مرة في تاريخ الشركة.

وأوضح المدير العام عبد الصمد أوريحان أنه “لأول مرة في تاريخ طيران الطاسيلي. سنقوم بتشغيل برنامج رحلات الحج، حيث سنوفر رحلات مباشرة نحو البقاع المقدسة”، مضيفا أن “هذا الإنجاز يعكس قدرتنا على التكيف مع الاحتياجات الوطنية. وتوسيع مجال خدماتنا بما يخدم الحجاج الجزائريين, مع الحفاظ على معايير الجودة والالتزام بالمواعيد”.ويأتي هذا بعد “نجاح” برنامج العمرة لسنة 2024، بالتعاون مع الوكالات السياحية.

وفي معرض حديثه عن حصيلة السنة الماضية، أشار المدير العام على وجه الخصوص إلى تعزيز الرحلات الداخلية بإضافة خط الجزائر-عين صالح-تمنراست بمعدل رحلتين أسبوعيا. وخط الجزائر-بشار-الجزائر بمعدل رحلتين أسبوعيا، فضلا عن إطلاق الخط الرابط بين تندوف والجزائر كل يوم أحد. وهذا قصد المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية للبلاد.

وزيادة على الرحلات الداخلية، فقد وسعت الشركة عروضها من خلال زيادة عدد المقاعد المتاحة على خطوطها الدولية، حيث توفر رحلات منتظمة نحو ستراسبورغ. نانت، وباريس، بما يستجيب لمتطلبات الجالية الجزائرية بالخارج.

وأشاد المدير العام بالتعاون الوثيق مع مختلف الفاعلين في ميدان الطيران المدني الوطني، لافتا في هذا السياق إلى أهمية بروتوكول التعاون المبرم مؤخرا مع الخطوط الجوية الجزائرية. التي “تربطنا بها علاقة تكاملية تهدف إلى تحسين الخدمات الجوية، وتعزيز الربط الجوي داخل الوطن وخارجه”.

واعتبر أن طيران الطاسيلي (فرع مجمع سوناطراك) ليست “مجرد ناقل جوي, بل هي عنصر موثوق في سلسلة الإنتاج الوطني, خاصة في قطاع المحروقات. حيث تساهم بشكل فعال في نقل الاطارات والعمال نحو مواقع الإنتاج”، مؤكدا “الالتزام التام بمواصلة الجهود لتطوير الخدمات، تعزيز شبكة الرحلات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.