شركة غوغل تعترف: “ما نفعله بهواوي يهددنا جميعا!”

حذرت شركة “غوغل”، إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، من أنها تخاطر بتعريض الأمن القومي لأمريكا للخطر، بفرضها قيود التصدير على “هواوي”.

وجاء ذلك، في إطار سعي “غوغل”، لمواصلة أعمالها مع الشركة الصينية، التي أدرجتها “واشنطن”، على القائمة السوداء.

وحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، يضغط كبار المسؤولين التنفيذيين في “غوغل”، على المسؤولين الأميركيين، من أجل إعفاء شركتهم من الحظر المفروض، على تصدير منتجاتها لـ”هواوي”.

وكانت إدارة “ترامب”، أعلنت الحظر على الشركة الصينية، بعد انهيار المحادثات التجارية الأميركية الصينية.

وهو الأمر الذي أثار احتجاجا من قبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تخشى من تعرضها للأذى من تداعيات ذلك القرار.

وتشعر “غوغل”، بالقلق من أنه قد لا يسمح لها بتحديث نظام التشغيل “أندرويد”، على أجهزة الهواتف الذكية لـ”هواوي” المستقبلية.

الأمر الذي يدفع “غوغل”، إلى أن القول إنه يحفز الشركة الصينية، على تطوير نسختها الخاصة من نظام التشغيل.

وأضافت “غوغل”، أن نظام التشغيل الذي ستطوره “هواوي”، سيكون أكثر إثارة للشكوك، وأكثر عرضة لخطر الاختراق.

وكانت “هواوي” كشفت مؤخرا، أنها ستكون قادرة على تطوير نظام تشغيل خاص بها، في القريب العاجل.