شركة “فايزر الأميركية” تتقدم بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء لترخيص لقاح كورونا للأطفال بين 5-12 عاما
بقلم خالد زوبيري
تخطط شركة “فايزر“، للحصول على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء “أف دي أيه” كي تتمكن من منح اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأطفال بين 5و12 عاما.
وذلك بعد تقدمها، اليوم الخميس، بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الترخيص، ووفقًا لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”،
وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح شركة “فايزر”، المضاد لكوفيد-19، قد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، شهر أوت الماضي، ليصير أول لقاح يحصل على ترخيص رسمي في الولايات المتحدة.
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