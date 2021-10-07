شركة “فايزر الأميركية” تتقدم بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء لترخيص لقاح كورونا للأطفال بين 5-12 عاما

تخطط شركة “فايزر“، للحصول على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء “أف دي أيه” كي تتمكن من منح اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأطفال بين 5و12 عاما.

وذلك بعد تقدمها، اليوم الخميس، بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الترخيص، ووفقًا لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”،