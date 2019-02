شركة فرنسية لوضع أرضيات “متطورة” بملعبي وهران وتيزي وزو

وستتكفل الشركة الفرنسية “Natural Grass” بالإعتماد على فرعها “Natural Grass Africa ” بوضع الأرضيتين الخاصتين بالملعبين الجديدين.

وتعتبر الأرضيتين التي ستكونان من هجين أي خليط بين العشب الإصطناعي والعشب الطبيعي من الأرضيات المتطورة.

ومايُميز هاته الأرضيات المتطورة هي أنها قادرة على التحمل أكثر مُقارنة بالأرضيات الطبيعية.

🎇🏟️ Proud to announce that Natural Grass Africa will design, build and maintain the pitches for two amazing sports complexes in Algeria:

– the “Nouveau Stade de Tizi Ouzou”

– the “Complexe Olympique d’Oran” !! ✨

More to come!! Stay tuned! Read more ⬇️ https://t.co/fhRdcRjHYG pic.twitter.com/OhOsl5Aoat

— AirFibr by Natural Grass (@NG_AirFibr) January 31, 2019