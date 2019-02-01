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شركة فرنسية لوضع أرضيات “متطورة” بملعبي وهران وتيزي وزو

الرياضة
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شركة فرنسية لوضع أرضيات “متطورة” بملعبي وهران وتيزي وزو صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

إنطلقت  عملية وضع الأرضيات بملعبي “وهران” و”تيزي وزو” الجديدين في الأيام القليلة الماضية.

وستتكفل الشركة الفرنسية “Natural Grass” بالإعتماد على فرعها “Natural Grass Africa ” بوضع الأرضيتين الخاصتين بالملعبين الجديدين.

وتعتبر الأرضيتين التي ستكونان من هجين أي خليط بين العشب الإصطناعي والعشب الطبيعي من الأرضيات المتطورة.

ومايُميز هاته الأرضيات المتطورة هي أنها قادرة على التحمل أكثر مُقارنة بالأرضيات الطبيعية.


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