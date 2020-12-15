شركة فيسبوك تطيح بـ 3 شبكات يسيرها قراصنة روس وفرنسيين تستهدف الجزائر و12 دولة إفريقية

حجبت شركة فيسبوك 3 شبكات يسيرها قراصنة روس وفرنسيين عبر صفحات مزيفة مهمهتها التضليل والتأثير على دول إفريقيا من بينها الجزائر.

ونقلت وكالة رويترز أن شركة فيسبوك في بيان لها حجبت حوالي 500 صفحة موزعة عبر 3 شبكات منها شبكتان بروسيا يسيرها أشخاص على صلة بوكالة أبحاث الإنترنت

في حين الشبكة الثالثة مرتبطة بالجيش الفرنسي يضيف بيان شركة فيسبوك.

ووفق ذات المصدر فإن الشبكات التي تم حجبها كانت تستهدف 13 دولة إفريقية بينها الجزائر، ليبيا، الكامرون والسودان.

البيان أوضح أن الشبكات المحجوبة يقومون بإنشاء حسابات وهمية عبر الفيسبوك بأسماء مستعارة على اساس أنهم من السكان المحليين للمنطقة.

وأشار بيان الشركة أن كل من الروس والفرنسيين كانوا في صراح حاد من أجل بسط نفوذهم والتأثير على شعوب القارة السمراء.