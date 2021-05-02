شركة قطرية تُعلن عن تطويرها لأول سجادة ذكية في العالم

كشفت شركة قطرية، عن تطويرها لأول سجادة صلاة ذكية في العالم، مصممة خصيصًا للمسلمين الجدد والأطفال.

السجادة مزودة بمساعد صوتي وشاشة إرشادية لتوجيه المصلين الكبار والصغار أثناء الصلاة.

وتم إطلاق السجادة، من قبل شركة مقرها في قطر لتوفير توجيهات حول الطريقة الدقيقة للصلاة.

وتضم السجادة الذكية التي أطلق عليها إسم “سجدة”، شاشة LED مع مكبرات الصوت في المقدمة.

وتبث الشاشة آيات قرآنية أثناء الصلاة، ويمكن للأشخاص استخدام تطبيق الهاتف المحمول لاختيار الجزء الذين يريدون قراءته أثناء الصلاه تحديداً.

كما يتم مساعدة المستخدمين في التمثيل المرئي خطوة بخطوة للحركات أثناء الصلاة.

وتقدم السجادة تعليمات صوتية باللغتين العربية والإنجليزية لمزيد من الوضوح.

ويمكن ربط السجادة الذكية بالهاتف المحمول لتجربة أكثر تخصيصاً.