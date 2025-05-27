شركة قطرية رائدة في الفلاحة تعلن رغبتها في الاستثمار بالجزائر

إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوكالة، وفدا من الشركة القطرية “الريان الزراعية” برئاسة رئيس مجلس إدارتها، عبد الله العطية.

وحسب بيان للوكالة، تم خلال اللقاء، استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. لاسيما في القطاع الفلاحي، مع التركيز على المنتجات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة الريان عن اهتمامهم الكبير بالسوق الجزائرية، ورغبتهم الحقيقية في تجسيد مشروع استثماري كبير. من شأنه المساهمة في سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. والاستفادة من الخبرات والتجارب التي راكموها في قطر والمناطق التي تستثمر فيها الشركة.