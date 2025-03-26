شركة كوكاكولا إكواتوريال للتعبئة بالجزائر توزع أكثر من 2160 قفة رمضانية

أعلنت شركة كوكاكولا إكواتوريال للتعبئة بالجزائر “ECCBC” أنه وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، شهر التضامن والتكافل، إلتزامها تجاه المجتمع الجزائري من خلال إطلاق حملة وطنية لدعم الأسر المعوزة.

وفي بيان للمؤسسة، فقد تم توزيع أكثر من 2160 قفة رمضانية عبر عدة ولايات بالجزائر. وذلك بفضل التعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية المحلية والمشاركة الفعالة لموظفي الشركة.

وقد شملت هذه المساعدات ولايات مثل الجزائر، تيبازة، وهران، الجلفة، باتنة، سكيكدة، بني عباس، وغيرها. وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام الشركة الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، وتعزيزًا لروابط التكافل والتضامن التي تجمعها بالمجتمع الجزائري.

كما اشارت إلى أن هذه المبادرة، التي تمثل جزءا أصيلا من استراتيجية الشركة منذ سنوات، تمثل انعكاسًا لرغبتها الدائمة في العمل بروح المسؤولية والإنسانية.

وأكدت كوكاكولا أن التزام “ECCBC” الجزائر المجتمعي لا يقتصر على شهر رمضان فحسب. فإلى جانب مبادراتها التضامنية، تكرس الشركة جهودها لدعم الشباب الجزائري من خلال برنامج “إبداع” (IBDA). الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين الجدد ودمجهم في سوق الشغل.

كما أن هذا الالتزام المزدوج “الاجتماعي والمهني” حظي بتقدير كبير خلال المنتدى الجزائري للمسؤولية الاجتماعية للشركات. حيث فازت ECCBC الجزائر بالجائزة الأولى في فئة “دعم التعليم والتدريب”. وذلك بفضل برنامج “إبداع” وشراكتها مع , Club Errafik T21

من جهته، صرح وهيب بن عيسى طاهر، المدير العام لشركة ECCBC الجزائر ، أن شهر رمضان يمثل فرصة ثمينة لتعزيز التضامن، لكن التزامنا يتجاوز ذلك من خلال مبادرات ملموسة .مثل توزيع القفف الرمضانية وبرامج مثل “إبداعط. حيث نساهم بشكل فعال في صنع تأثير إيجابي ودائم حولنا.

كما تؤكد ECCBC الجزائر من خلال هذه المبادرات على دورها كفاعل اقتصادي مسؤول، يدرك احتياجات المجتمع، ويسعى لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.”

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