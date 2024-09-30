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شركة كويتية عالمية ترغب في الاستثمار بالجزائر

بقلم نادية بن طاهر
شركة كويتية عالمية ترغب في الاستثمار بالجزائر
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استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي لمصنع الكويتية الدولية Kuwait International Factory، طلال مخلد البريعص.

وحسب بيان للوكالة، كان اللّقاء فرصة لعرض رغبة الشركة في الاستثمار في الجزائر في مجال الصناعة الكيماوية.

وشركة “Kuwait International Factory”، هي شركة رائدة في مجال الصناعة الكيماوية في عدّة بلدان في العالم. على غرار دول الخليج والأردن وسوريا والهند وباكستان وتنزانيا وغانا وساحل العاج والسنغال.

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