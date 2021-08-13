شركة “ليند غاز” أنتجت أكثر من 5 ملايين لتر من الأكسجين الطبي شهر جويلية

أنتجت شركة “ليند غاز الجزائر” خلال شهر جويلية الفارط أكثر من 5 ملايين لتر من الأكسجين الطبي. وذلك إستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة بسبب الموجة الثالثة لجائحة كورونا التي تشهدها البلاد.

وأفاد بيان للشركة، أنه في إطار التعاون مع المتعاملين الإقتصاديين الشاغلين في قطاع الغاز. تمكنت الشركة منذ بداية هذه الموجة الأخيرة من توفير مادة الأكسجين للقطاع الصحي، بكميات تقدر بثلاثة أضعاف المستوى المعتاد عليه. وتم رفع متوسط إنتاج الأكسجين الطبي للشركة إلى 150 الف لتر يوميا، مؤكدة على تسخير كل مجهوداتها من أجل توفير هذا المنتوج الحيوي الأساسي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.