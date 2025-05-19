شركة مدار البحرية.. نحو إطلاق خدمة نقل المسافرين

تعتزم شركة مدار البحرية “ام ام سي” (فرع مدار القابضة)، في إطار مخطط توسيع نشاطاتها، إطلاق خدمة النقل البحري للمسافرين.

وأوضحت المديرة التجارية لـ “ام ام سي”، ليليا مرزوقي، في تصريح ل/واج، على هامش ندوة حول النقل البحري. نظمت في إطار الطبعة الثامنة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك “لوجيستيكال 2025”. أن الاستثمار في مجال النقل البحري للمسافرين يمثل أحد المحاور الثلاث الرئيسية لمخططها التوسعي.

ويتضمن هذا المخطط استئجار باخرة لنقل المسافرين، واقتناء سفن ناقلة للمواد السائلة، إضافة إلى إدخال حيز الخدمة حاملة الحاويات “تاهات” قريبا. بعد ان اقتنتها الشركة مؤخرا، حسب المسؤولة التي أكدت بأن هذه المشاريع توجد حاليا في مراحل متقدمة.

وخلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة الخبير في مجال النقل واللوجيستيك، الوزير السابق، سعيد جلاب. والمدير العام للشركة الوطنية للخدمات البحرية “جيما”، رياض بولجويجة، أبرز المشاركون أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لترقية مجال النقل البحري. مع التأكيد على ضرورة ربط الموانئ الوطنية بشبكات المواصلات. على غرار الطرق والسكك الحديدية، وهو ما تعكف الجزائر على القيام به لتصبح مركز مينائي محوري.

جدير بالذكر أن صالون “لوجيستيكال 2025″، الذي يحتضنه قصر المعارض، بين 18 و20 ماي الجاري. يعرف مشاركة أزيد من 70 عارضا من مؤسسات عمومية وخاصة في مجال النقل واللوجيستيك والخدمات المرافقة.

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