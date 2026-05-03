شركة “مدار” تنهي مهام رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد بدر الدين بهلول

اتخذت شركة “مدار”، المالكة لفريق شباب بلوزداد، قرارا حاسما، بعد النتائج المخيبة. التي سجلها الفريق هذا الموسم، وتضييعه كل الأهداف المسطّرة.

وأصدرت شركة “مدار” اليوم الأحد، بيانًا، أعلنت من خلاله، عن انهاء مهام رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية شباب بلوزداد، بدر الدين بهلول، وحل مجلس الإدارة.

وجاء هذا القرار من مسؤولي الشركة المالكة للفريق، بعد تضييع الفريق كامل أهدافه، وخروجهم بموسم صفري.

يذكر أن الشباب، كان قد ضيّع آخر أهدافه لهذا الموسم، بخسارة نهائي كأس الجزائر، أمام اتحاد العاصمة.

