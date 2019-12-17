شركة مطاحن الشرفة تقاضي 300 عامل مضرب أمام محكمة سيڨ في معسكر

في ثالث يوم من الإضراب

أودعت مديرية شركة مطاحن السفينة الكائن مقرها بسيڨ في ولاية معسكر شكوى لدى هيئة المحكمة ضد نحو 300 عامل كانوا قد نظموا حركة إحتجاجية وإضرابا عن العمل منذ يوم الأحد الماضي.

و قد استعانت إدارة الشركة بمحضر قضائي لتوجيه تكليف تكليف بالحضور لكافة العمال المضربين أمام المحكمة يوم غد الأربعاء لدى محكمة سيق بالقسم الإستعجالي الإجتماعي.

وذلك في أعقاب رفض العمل الإنصياع لإدارة الشركة التي كانت قد أعذرتهم يوم أمس بالعدول عن الإضراب .

العمال كانوا قد امتعضوا من سياسة الشركة التي منحت نفوذا واسعا للشريك التركي كونه تعمد توقيف العشرات من عمال الشركة و استبدالهم بوافدين من شركة طوسيالي .

مضيفين بأن مسؤولين في الشركة حاولوا إزالة العلم الوطني الجزائري و وضع بدلا منه العلم التركي في صورة استفزازية .

وإمتعضوا من سياسة التمييز بين العامل الجزائري من جهة و التركي من جهة الذي يتقاضى مبلغ 120مليون سنتيم بينما لا يزيد أجر العامل الجزائري عن 25 ألف دينار .

وقد أصر عمال الشركة على التمسك بمطالبهم إلى حين الإستجابة لها .