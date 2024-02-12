شركة موبيليس تحقق رقم أعمال بلغ 150.1 مليار دج سنة 2023

انطلقت صبيحة اليوم الاثنين، بولاية الشلف، الملتقيات الدورية التي تجمع الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس مع كافة عمال المؤسسة، حيث تم بهذه المناسبة عرض النتائج المحققة بعنوان السنة الماضية،2023، وكذا النقائص الواجب استدراكها.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس المدير العام أن المؤسسة تمكنت من تحقيق الهدف المسطر بوصولها رقم أعمال يقدر بـ 150.1 مليار دينار جزائري، وهو ما يرفع إجمالي النمو خلال السنتين الماضيتين في ما يخص رقم الأعمال إلى 23%، ليرتفع من 122.3 مليار دينار في 2021 إلى 150.1 مليار دينار في 2023.

أما في ما يخص صافي الأرباح، فقد تم تسجيل نمو يقدر بـ 28.5% خلال سنة 2023، و هو ما يرفع إجمالي النمو

الخاص بصافي الأرباح إلى %41،9% خلال السنتين الأخيرتين.

كما اغتنم الرئيس المدير العام “هذه الفرصة لشكر كافة العمال على النتائج المحققة التي يجب ان تصبح جزءاً من الأداء الطبيعي للمؤسسة وليس أداء استثنائيا.”

ومن جهة أخرى، أشار الرئيس المدير العام إلى أن هذه “النتائج لا يجب أن تحجب النقائص التي يجب العمل على استدراكها استجابة لتطلعات الزبائن.”