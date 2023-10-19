شركة ناشئة جزائرية تتصدر العرب في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

فازت الشركة الناشئة الجزائرية “Tarik Education Center بالمرتبة الأولى في مسابقة “تحدي العرب لأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي”. التي أقيمت على هامش معرض “جيتكس غلوبال” الذي تجري فعالياته حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمّ الاعلان عن نتائج المسابقة من طرف جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، فرع إدارة التكنولوجيا (IEEE TEMS)، بالشراكة مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، وهي المسابقة التي عرفت مشاركة فرق من 13 دولة عربية.

وجرى إختيار المؤسسة الناشئة الجزائرية ” Tarik Education Center ” إعترافا بمشروعها المتعلق باستحداث منصة رقمية “طريق” لتعليم الذكاء الإصطناعي والبرمجة للأطفال عن طريق الألعاب الإلكترونية بطريقة مبسطة وسهلة للاستيعاب.

عبّر مؤسس الشركة، طارق قحام، عن إعتزازه بهذا التتويج لاسيما وسط المنافسة الشديدة التي ميزت هذه الطبعة. مبرزا ان المؤسسة الجزائرية تمكنت من إحتلال المرتبة الأولى نظرا لأهمية المنصة الرقمية التي تسمح للطفل العربي من التحول من مستعمل. و مستهلك للتكنولوجيا إلى طفل مبتكر ومبدع يقوم بنفسه بصناعة التكنولوجيا.

وتمكّن فريق المهندسين الجزائريين التابعيين لهذه الشركة التي يقع مقرها في الجزائر العاصمة. من تصميم تطبيق يحمل اسم “طريق” يمكن تنزيله من متجر “بلاي ستور”. والذي يتيح للأطفال من السن 4 و حتى سن 18 سنة متابعة برامج و نصائح علمية لكي يصبحوا مبدعين ومخترعين.

ومن بين مزايا هذا التطبيق تسهيل الأمور المعقدة وجعلها بسيطة للأطفال من أجل تحويل الأفكار الإبداعية لدى الطفل الى حقيقة في ظرف وجيز. في مجالات مختلفة على غرار صناعة الروبوت أو الالعاب. عن طرق استعمال الهاتف أو اللوحات الإلكترونية والكمبيوتر بهدف التوعية ولتفادي تضييع عند هذه الفئة.

واعتبر مسؤول المؤسسة الناشئة أنّ الحصول على هذه الجائزة “يشرف الجزائر ويحفز المؤسسة لتطوير مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. بالإضافة كذلك إلى العمل على إيجاد حلول و تطبيقات رقمية مبتكرة للمساهمة في تطوير التكوين والابداع لدى الأطفال.