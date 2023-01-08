شركة ناشئة جزائرية تحصل على المركز الثاني في مسابقة “تاك4 ڨود” العالمية

تمكنت شركة ناشئة جزائرية، تقدم حلولا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. من الحصول على المركز الثاني في النهائي العالمي لمسابقة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” أو “تاك4 ڨود”. الذي نظمته هواوي الخميس الماضي.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة. فإن الفريق الجزائري “فارم أي”،قدّم حلا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. حصل على المركز الثاني على مستوى العالم. وتميز من بين 11 شركة ناشئة في العالم. بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية”.

كما أضاف أن “الفريق الجزائري فاز بشيك قدره 15 ألف دولار. إلى جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور بحصوله على أكثر من 10 آلاف صوت”. ومن المتوقع أن يتنافس فريق (فارم اي) شهر فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دولار.حيث يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاء الاصطناعي باعتبارها خطوة نحو تجسيد مزرعة خالية من الأمراض”.

كما يعد “فارم اي” نظاما مبكرا للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار. لتفادي مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح.

للإشارة فإن مسابقة “التكنولوجيا لأجل الصالح العام” هي مشروع جديد تم إطلاقه سنة 2021 كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات الرقمية “بذور المستقبل” من هواوي.

ويطلب في هذه المسابقة من الطلبة تحديد مشكلة إجتماعية والتوصل إلى حل تقني يعتمد على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يكتسبونها خلال البرنامج. وتم تصميم هذه المسابقة أيضا لتنمية القيادة والعمل الجماعي من خلال التدريب الجماعي والمنافسة.

كما تم إطلاق برنامج “بذور المستقبل” سنة 2008 لتطوير المواهب المحلية الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسد فجوات الاتصال بين البلدان والثقافات. حيث يدرس الشباب من جميع أنحاء العالم في هذا البرنامج تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ويكتسبون الخبرة والمهارات العملية.

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