شركة هاليبرتون الجزائر تبرم اتفاقية بملايين الدولارات مع 3 جامعات

ومن جهته، أشاد القائم بالأعمال في ذات السفارة غوتام رانا، بهاليبرتون على إستثمارها في هذة الفئة من الطلبة الجزائريين الموهوبين والواعدين.

كما أثنى على وزارة التعليم العالي والمسؤولين في الجامعات المذكورة على رؤيتهم وريادتهم في تبني هذه الفكرة وتجسيدها.

واختتم “غوتام رانا” قائلا:”أشياء قليلة جدا مما نفعله تكتسي أهمية أكبر من تعليم شبابنا، سيكون الطلبة والأساتذة والباحثون في جامعاتكم في وضع أفضل بفضل عملكم الجاد”.