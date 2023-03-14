شركة هيبروك للنقل البحري تُبدي استعدادها لشراء أسهم مولودية وهران

أعلنت شركة هيبروك للنقل البحري. فرع تابع لمجمع سوناطراك. عن استعدادها لشراء حصة من أسهم النادي المحترف مولودية وهران.

وحسب بيان صفحة سوناطراك، عبر الفايسبوك، اليوم الثلاثاء، فإن شركة هيبروك مُستعدة لشراء حصة من أسهم النادي المحترف مولودية وهران.

وذلك بعد تقديم كل المعلومات والوثائق اللازمة من طرف مسؤولي النادي عن وضعية الفريق.

وأضاف البيان، أن الشركة هيبروك، ستقوم بدراسة الملف، من كل الجوانب المتعلقة بوضعية النادي، بعدها ستباشر الإجراءات المناسبة في إطار النظم والقوانين سارية المفعول.

كما أكد ذات البيان، أن مسؤولو شركة هيبروك سيعملون على تسخير كل الإمكانيات لتسيير هذه العملية.

ودعا في الختام بيان إدارة سوناطراك، أعضاء مجلس إدارة نادي مولودية وهران إلى التحلي بالاحترافية و الإسراع في إعداد الملف اللازم وتقديمه لمسؤولي الشركة.