شركة يانسن الجزائر تعلن عن مشاركتها في عمليات تطوير لقاح ضد كورونا

أعلنت شركة يانسن الجزائر اليوم الخميس عن مشاركتها في عمليات تطوير لقاح ضد كورونا كوفيد 19.

وواضح بيان الشركة أن التجارب السریریة ستبدأ في خریف 2020 في أجل أقصاه سبتمبر القادم، أين تم تخصيص أكثر من ملیار دولار على هذا البرنامج.

وتخطط الشركة من الدراسات السریریة على البشر من اللقاح المرشح في موعد لا یتجاوز سبتمبر 2020.

كما تقف المجموعة بشكل خاص إلى جانب السلطات الجزائرية والانضمام إلى جهود التضامن الوطني من خلال تخصیص تبرع لحساب الحكومة الرسمي.

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كما اشار بيان الشركة انها تبتكر برنامجا للتطبيب عن بعد لفائدة مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

يهدف البرنامج لتجنيب المرضى الذهاب للمستشفيات ويتمثل في إنشاء منصة تشاور عن بعد.