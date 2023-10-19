شركة عالمية تغلق مصنعها بالأراضي المحتلة 

أعلنت شركة نيستلةneslte السويسرية عن غلق أحد مصانعها للإنتاج في الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني.

وجاء قرار الغلق مؤقتا عقي عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس. كما دعت شركة نيستلةneslte موظفيها العمل من البيت.

وبهذا تكون شركة نستله قد إنضمت إلى عدد من الشركات العالمية التي أغلقت مقرها لفلسطين خزفا من تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وكانت مجموعة شركات “إنديتكس” الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في الأراضي المحتلة، بعد يومين من عملية “طوفان الأقصى”. وأبلغت عملاءها بإغلاق المتاجر عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بعلاماتها التجارية.