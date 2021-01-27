شركة “AOM Invest” للإستثمار ستصدر أول سنداتها بشكل صكوك قريبا

أعلن الرئيس المدير العام لشركة “AOM Invest” للإستثمار، أن الأخيرة ستصدر أول سنداتها التساهمية بشكل “صكوك” في القريب العاجل.

وتعتزم الشركة –على قول هشام عطار- اصدار 2.5 مليون سند بقيمة اسمية تقدر بـ1000 دج/للسند.

وأشار عطار خلال جلسة استماع للمجلس الشعبي الوطني إلى أن هذا المنتج يهدف لـ”تمويل المشاريع السياحية التي تواجه مشاكل”.

واعتبر المتحدث، اصدار هذه السندات طريقة لجمع الأموال بغية معالجة العجز المالي الذي يعاني منه قطاع السياحة.

وتابع عطار،”إن هذه السندات التي تتراوح نسبة تعويضها،7 و8 بالمائة ستساهم باستقطاب أموال السوق السوداء المقدرة بحوالي “50 مليار دولار”.

وتطرق الرئيس المدير العام لشركة “أ.أو.أم” للاستثمار الى الصعوبات الادارية التي تعترضه لا سيما التوقيع مع وسيط عملية البورصة.

وأشار، عطار أن المفاوضات لا تزال جارية مع بنك التوفير والاحتياط لأجل توقيع عقد وساطة بالبورصة لتتمكن من إصدار السندات.

وعن شركاء مؤسسته، ذكر عطار، البنك الوطني وصندوق جزاير استثمار، وأليانس للتامينات، والمؤسسة الوطنية لتطوير السياحة.