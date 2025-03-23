شركة AUSTROID الصينية تبدي رغبتها في تجسيد مشروع صناعي متكامل بالجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، مسؤولين من الشركة الصينية AUTROID CORPORATION .

وجرى اللقاء بمقر الوكالة، بحضور إطارات الوكالة.

وحسب بيان الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، فقد أعربت الشركة الصينية عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي متكامل في الجزائر.

للإشارة، يقع مقر شركة AUTROID CORPORATION في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتخصصة في تحويل الليثيوم.