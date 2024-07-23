شركة ENAC ممولا جديدا لنادي نصر حسين داي

وقعت المؤسسة الوطنية للقنوات والأنابيب ENAC و فرع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، على عقد شراكة مع نادي نصر حسين داي.

وحسب بيان إدارة “النصرية” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد أشرف ريس بلدية حسين داي، عادل بن يحي، على مراسيم توقيع هذه الإتفاقية، رفقة ممثلي النادي و مسؤولي الشركة.

وبموجب هذا الإتفاق بين الشركة والنادي، فقد تقرر إعلان مؤسسة ENAC، ممولا جديدا للفريق العاصمي.

كما أشارت إدارة النصرية في بيانها، أنه سيتم عقد الجمعية العامة الإنتخابية لنادي نصر حسين داي، مساء اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس جديد، كما سيتم إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الهاوي.