شركة ENIE تنطلق في تصنيع أنظمة الإنعاش الاصطناعية وأجهزة التنفس الاوتوماتيكية

شرعت المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (إيني)، التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، في تصميم وإنتاج أنظمة الإنعاش الاصطناعية وأجهزة التنفس الاوتوماتيكية.

وحسب بيان وزارة الصناعة، تهدف الشركة العمومية من خلال هذه الخطوة إلى تقليل النقص الذي تعرفه المستشفيات حاليا من هذه الأجهزة وهو ما يعرقل عمل الأطباء وأعوان الصحة في علاج المرضى.

وفي هذا الإطار، قامت شركة إيني بتصميم نظام الإنعاش الاصطناعي الذي يعوض التدخل اليدوي بالوسائل التقليدية للمساعدة على التنفس. ويعد هذا النظام نسخة مبسطة جدا من أجهزة التنفس الاصطناعية الكلاسيكية.

وقد تم تصميم نموذج هذا النظام خصيصا ليستجيب لاحتياجات المرضى الذين تتأثر قدراتهم التنفسية بعدوى فيروسية أو أمراض أخرى تتطلب مساعدة للحفاظ على وظيفة التنفس وتحسينها.

ومن جهة أخرى، شرعت هذه المؤسسة العمومية التابعة لمجمع ELEC-Eldjazair، بعد أن قررت الشركة العالمية Medtronic – المتخصصة في التكنولوجيات الطبية- بتاريخ 31 مارس 2020 التنازل بدوافع إنسانية على حقوق ملكية نظام التنفس الطبي PB560، أيضا في تصنيع أجهزة تنفس اوتوماتيكية وفق هذا النظام للمساهمة في احتواء وباء كورونا فيروس.