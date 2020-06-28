شركة “Iris” لصناعة إطارات العجالات المطاطية تقتحم أسواق الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الجزائر
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شركة “Iris” لصناعة إطارات العجالات المطاطية تقتحم أسواق الولايات المتحدة الأمريكية
بقلم فارس شايب

تمكنت شركة “Iris” لصناعة إطارات العجلات المطاطية بمصنع سطيف من تحقيق هدفها المسطر بإطلاق أول شحنة للتصدير إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد ستة أشهر من انطلاق عمليات التصدير نحو عشر دول إفريقية وعربية العام المنصرم.

وحسب المدير التجاري هشام حمودي المكلف بالعقود التجارية لمصنع Iris لإنتاج إطارات العجلات المطاطية، فإن مصنع سطيف يعتبر الاول في الجزائر والثالث إفريقيا إستطاع أن يقتحم أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بجدارة كخطوة تكللت بفضل حضور شركة iris بمنتوجها الجديد من اطارات العجلات المطاطية بمعرض سيما شو المقام بلاسفيقاس العام الفارط.

وظفرت جودة العجلة الجزائرية باهتمام كبار المتعاملين الإقتصاديين الأمريكيين بعد أن خطفت الأضواء من منافسيها بفضل سعرها المغري المنافس لكبريات الشركات العالمية مؤكدا أن هاته الشحنة تعد عملية أولى لفتح الباب على عشرات الطلبات من غرب الولايات المتحدة الأمريكية وشرقها التي تنتظر المنتوج الجزائري بشغف.

وأشار ذات المتحدث، أن مصنع سطيف لإنتاج الإطارات المطاطية استطاع ان يرفع التحدي بفضل الدعم والتسهيلات الجمركية والبنكية التي سهرت على تذليل صعوباتها فيها حكومة جراد ما أعطى لشركة نفس جديد للنهوض بالاقتصاد الوطني.


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