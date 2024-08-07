شركة Japan Tobacco معترف بها لالتزامها بالتنمية المستدامة

للسنة الخامسة على التوالي، تم الاعتراف بمجموعة Japan Tobacco لقيادتها في مجال التنمية المستدامة من قبل المنظمة العالمية غير الربحية CDP المعنية بالبيئة.

تُعد المجموعة واحدة من 61 شركة حول العالم التي تظهر في كل من قائمة “A” لتغير المناخ وقائمة “A” لأمن المياه، من بين أكثر من 23,000 شركة مشاركة في برنامج الإفصاح البيئي لـ CDP.

في الجزائر، أثبتت Japan Tobacco International (JTI) التزامها بالتنمية المستدامة من خلال مبادرات استثمارية مجتمعية متنوعة تتماشى مع الأهداف العالمية.

مؤخراً، واحتفالاً بيوم البيئة العالمي، نظمت JTI الجزائر مبادرة لتنظيف غابة كولو الساحلية، بمشاركة جميع الموظفين.

وسلطت هذه الفعالية الضوء على التزام الشركة بالحفاظ على البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أطلقت JTI الجزائر مبادرة تضامنية خلال شهر رمضان المبارك.

قام الموظفون بدعم المجتمع المحلي من خلال توزيع وجبات الطعام، مما عزز ثقافة التعاطف والمسؤولية الاجتماعية.

صرح ريكاردو دوناتيلي، المدير العام لـ JTI الجزائر: “باعتبارنا واحدة من الشركات اليابانية الرائدة، فإن لدينا مسؤولية كبيرة تجاه خلق مستقبل أكثر استدامة. ونحن ملتزمون بإحداث تأثير كبير. إن مبادراتنا للاستثمار المجتمعي في الجزائر لا تعزز فقط التزامنا بالتنمية المستدامة. بل تساهم أيضاً في تعزيز الشعور بالمسؤولية والوحدة بين موظفينا.”

حول JTI:

تسوق JTI، وهي شركة دولية للتبغ، علاماتها التجارية في أكثر من 130 دولة.

يقع مقر الشركة الرئيسي في جنيف، سويسرا، وتوظف ما يقرب من 46,000 شخص.

حصلت الشركة على لقب “أفضل صاحب عمل عالمي” للسنة العاشرة على التوالي في عام 2024.

JTI هي عضو في مجموعة شركات JT، التي تتخذ من طوكيو، اليابان مقراً لها.