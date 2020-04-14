شركة “Le Beauty Club” تعيد إطلاق موقعها عبر الإنترنت لضمان خدمة التوصيل للمنازل

أعلنت شركة “Le Beauty Club” الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية ومجال النظافة الشخصية ومستحضرات التجميل، عن إعادة إطلاق موقعها عبر الإنترنت لضمان خدمة التوصيل للمنازل.

وأفادت الشركة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنها قامت بإعادة إطلاق موقع “Le Beauty Club . com ” وخدمة التوصيل إلى المنازل لمساعدة جميع الأسر الجزائرية على التأقلم مع وباء كورونا.

كما أعلنت ذات الشركة بتخفيضات في اسعار منتجاتها الاساسية الخاصة بالنظافة الجسدية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة انه تم إنشاء متجرها عبر الانترنت منذ اكثر من 3 سنوات ويقوم بتوفير ازيد من 1500 منتوج للنظافة الجسدية والجمال.