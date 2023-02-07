قناة النهار شركة “LG الجزائر” تعين 12 طالب جامعي كسفير لمشروع LEADERS GENERATION بقلم النهار أونلاين نشر في 07 فيفري 2023 - 21:46 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wknxh اقرأ أيضا "بوقرة يعانق مدرب السينغال ويمازح لاعبه.." راك راقد أفطن قناة النهار 03 فيفري بوقرة : نعلم ما ينتظرنا..منتخب النيجر قوي ويستاهل التواجد في نصف النهائي قناة النهار 30 جانفي 6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار قناة النهار 23 جانفي عادة الوزيعة إذابة للفروقات ودعوة للم الشمل ببرج بوعريريج قناة النهار 05 فيفري هكذا رد موتسيبي على الشكاوي التي جاءت ضد تصريحات حفيد مانديلا في حفل الإفتتاح قناة النهار 04 فيفري الأمن يطيح بشبكة إجـرامية تمتهن السرقة وتسترجع أزيد من مليار سنتيم بإليزي قناة النهار 22 جانفي الشيخ النوي: معاناة سكان سيدي خويلد بورقلة.. المياه القذرة وسط السكنات والسلطات لا حدث قناة النهار 07 فيفري رئيس الجمهورية: سنة 2022 عرفت إنتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 19 جانفي حسين أشيو ينفجر غضبا ويقصف..عيب تصفقوا لواحد يقول كلام بذيء في مواقع التواصل وماجر تصفرو عليه قناة النهار 18 جانفي وزير التربية : سنذهب إلى إجراءات جديدة تساهم في إعطاء أفواج تربوية بمعدلات مقبولة قناة النهار 06 فيفري