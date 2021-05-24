شركة OPPO تطلق OPPO Band الذكي.. الرفيق المثالي للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية

المجتمع
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شركة OPPO تطلق OPPO Band الذكي.. الرفيق المثالي للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية
بقلم النهار أونلاين

أطلقت شركة “أوبو” رسميا، OPPO Band  الذكي الإضافة إلى الهواتف المحمولة، وهو منتج جديد من باقة المنتجات الذكية المحمولة من الشركة وقد تم تقديمه رسميا.

ويتمتع OPPO Band الجديد كليا بخاصية المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم، كما أنه يوفر 12 وضعا للتدريب ووظائف مريحة أخرى.

تصميم سوار جميل و ذلك باحتوائه على شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي النشط(AMOLED) ملونةبمقاس 1.1 بوصة،  وهو متوفر في نسخةرياضية.

لتفاصيل اكثر اطلعوا على الرابط التالي..

شركة OPPO تطلق OPPO Band الذكي.. الرفيق المثالي للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1000218

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