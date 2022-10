شركة OPPO تفوز بجائزة التأثير الإيجابي والابتكارات التكنولوجية التي تفيد المستهلكين

حصلت OPPO على جائزة “التأثير الإيجابي” وجائزة “الابتكارات التكنولوجية التي تفيد المستهلكين”. من خلال معرض BEYOND Expo 2022 تقديرا لإنجازات الشركة في الاستدامة وتكنولوجيات شحن الهواتف الذكية فائق السرعة SUPERVOOC.

افتتح معرض BEYOND Expo هذا العام في 21 سبتمبر، وقد حضر أكثر من 20 ألف مبتكر. في مجال العلوم والتكنولوجيا و 500 شركة تقنية في جميع أنحاء العالم.

وكانت شركة OPPO من بين الشركات العارضة خلال هذا الحدث. حيث عرضت الشركة إنجازاتها في مجال الاستدامة وأخر نتائج برنامج تسريع وتيرة تطوير الابتكارات من معهد OPPO للأبحاث.

كما فازت شركة OPPO بكل من جائزة “ التأثير الإيجابي” و جائزة “الابتكارات التكنولوجية التي تفيد المستهلكين”

كجزء من معرض BEYOND Expo 2022. والذي يتم من خلال جوائزه تسليط الضوء على الابتكارات المتطورة في مجال الرعاية الصحية والاستدامة وتكنولوجيا المستهلك.

و من بين هذه الجوائز، تمنح جوائز التأثيرالإيجابي تقديرًا للمنظمات لتأثيرها في معالجة القضايا العامة من خلال التكنولوجيا. ولإسهاماتها الإيجابية في البيئة والعلوم والتكنولوجيا.

كما حصلت شركة OPPO على جائزة التأثير الإيجابي لهذا العام تقديراً لها على كل مجهوداتها في هذا السياق.

جوائز BEYOND Expo – BEYOND Expoلعام 2022

مع مجهودات شركة OPPO المستمرة لتوفير شحن أسرع وأكثر أمانًا للأجهزة الإلكترونية على مر السنين. تم أيضًا تسمية تقنية الشحن SUPERVOOC من OPPO كأفضل تقنية لهذا العام. وتقنية رائدة في الصناعة من قبل لجنة تحكيم جائزة BEYOND. كما مكن تأثير شحن الفلاش والنظام البيئي للمنتج الخاص بالتكنولوجيا. على حصول شركة OPPO على جائزة التأثير الإيجابي وجائزة الابتكارات التكنولوجية التي تفيد المستهلكين. جوائز BEYOND Expo – BEYOND Expoلعام 2022

“وتم إنشاء معرض BEYOND Expo لعرض التكنولوجيا المبتكرة وتأثيرها على المجتمع. ومن خلال برنامج تسريع وتيرة تطوير الابتكارات التابع لمعهد الأبحاث الخاص بالشركة. وجهودها المستمرة في مجال الاستدامة، وتقنية الشحن SUPERVOOC Flash ، أظهرت لنا OPPO التأثير الإيجابي. الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا المبتكرة على المجتمع ، والصناعة ، والطريقة التي يختبر بها الناس التكنولوجيا “. ، أحد مؤسسي معرض BEYOND Expo.

تقود شركة OPPO مجال الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة

بناءً على التزام شركة OPPO بمجال الاستدامة ، لم يتم تصميم تقنية الشحن OPPO Flash من أجل توفيرسرعات شحن سريعة للأجهزة المحمولة فحسب. بل أيضًا من أجل تحسين سلامة البطارية وعمر البطارية. في معرض BEYOND Expo 2022 ، عرضت شركة OPPO تكنولوجيا Battery Health Engine. الرائدة في الصناعة ، والتي تعزز من عمر البطارية من خلال خوارزمية. Smart Battery Health على مستوى النظام وتقنية معالجة البطارية. من خلال إطالة عمر البطارية لمضاعفة متوسط الصناعة الحالي. تساعد OPPO في تقليل النفايات الإلكترونية وتمكين المستهلكين من الحصول على الأداء الأمثل لهواتفكم الذكية لفترة أطول.

كأول تقنية شحن سريع للهواتف المحمولة، قامت OPPO SUPERVOOC Flash Charge بتحسين تجربة الشحن لـ 220 مليون مستخدم حول العالم.

كما تواصل التكنولوجيا دفع الابتكار والترويج لتكنولوجيا الشحن السريع من خلال تقديم أكثر من 1800 ترخيص براءة اختراع. من أجل السماح للمصنعين من الشركات التي تعد طرفا ثالثا من تطبيق هذه التكنولوجيا المبتكرة في منتجاتهم.

خلال معرض BEYOND Expo ، أظهرت شركة OPPO أيضًا إنجازاتها. في تغليف المنتجات المستدامة وجهودها لتشجيع شركاء الصناعة على الانضمام إلى الشركة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 ، حققت OPPO انخفاضًا بنسبة 95٪ في استخدام البلاستيك. مستعمل في التعبئة الصناديق الملونة لهواتفها المحمولة. وفي الصين ، أعادت الشركة تدوير 216 طنًا من منتجات الهواتف المحمولة.

إطلاق مسرع الابتكار من معهد الأبحاث الخاص بشركة OPPO

يسلط برنامج تسريع وتيرة تطوير الابتكارات من معهد OPPO للأبحاث. يسلط الضوء على قدرة التكنولوجيات والابتكارات في حل أهم المشاكل الاجتماعية.

كما تم إطلاق مسرع الابتكار من معهد الأبحاث الخاص بشركة OPPO في وقت سابق من هذا العام. وهو عبارة عن منصة مصممة لتمكين المشاركين في التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم .من إطلاق العنان لقوة أفكارهم من أجل الصالح العام. من خلال معرض BEYOND Expo 2022، يمكن للحضور. معرفة المزيد حول جميع المقترحات الفائزة من مسرع الابتكار لهذا العام.

ومن بين المفاهيم المعروضة ، كان هناك نظام هائل للإنذار المبكر بالزلازل. ونظام تشخيص ومعالجة بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا تصوير هولوغرافي تفاعلية. وأكثر من ذلك تهدف جميع هذه الحلول إلى معالجة المشكلات الحالية في مجالي التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها والصحة الرقمية. وتعكس شعار شركة OPPO الخاص بـ “التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم”.

كما ستواصل شركة OPPO تقديم تجارب معززة لمستخدميها في جميع أنحاء العالم. من خلال التكنولوجيا والابتكار المستدامين حيث تعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها وتقود صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية نحو مستقبل أكثر ذكاءً.

معلومات حول شركة OPPO

منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – “الوجه المبتسم” – في عام 2008. لم تتوقف شركة OPPO أبدًا عن السعي لتحقيق التعاون المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة.

اليوم تقدم OPPO مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find و Reno. بخلاف الأجهزة، توفر OPPO لمستخدميها نظام تشغيل .ColorOS وخدمات الإنترنت مثل Cloud OPPO و تتواجد OPPO في أكثر من 50 دولة ومنطقة. مع أكثر من 40.000 موظف في OPPO ملتزمون بخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.