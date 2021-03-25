شركة “SAA” تطلق عملية البيع الإلكتروني والخبرة عن بعد قريبا

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين “SAA” عن إطلاق عملية البيع الإلكتروني والخبرة عن بعد قريبا.

بالإضافة إلى تأمين تكافل من أجل تنويع منتوجاتها والتمكن من لعب دورها الكامل كمستثمر مؤسساتي في خدمة الإقتصاد الوطني.

وقال مساعد الرئيس المدير العام للشركة محفوظ زيان بوزيان، خلال يوم دراسي حول دور وسائل الإعلام في تطوير سوق التأمينات بالجزائر، أن خدمة البيع الالكتروني ستخص في مرحلة أولى التأمين على الكوارث الطبيعية والتأمين متعدد الأخطار على السكن.

وأوضح بوزيان، أن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إستكمال بعض الإجراءات الإدارية.

وأضاف أن الجزائريين يعتمدون على التعويضات المباشرة للدولة في حالة وقوع كوارث طبيعية عوض اكتتاب تأمينات تغطي هذا النوع من الكوارث.

وبخصوص الخبرة عن بعد، أوضح المتحدث أن هذه الخدمة توجد في مرحلة الإختبار ببعض الوكالات بجنوب الوطن.

وأبرز في ذات السياق، أن تعميم الخبرة عن بعد خلال السداسي الثاني، وتأمين “تكافل” سيطلق قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف بوزيان، أن هذه الخدمة ستقترح من طرف شركتين يتعين إنشائهما، والشركة الوطنية للتأمين ستكون شريكة مع شركات تأمين عمومية.

وقدم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين حلولا من خلال دعوة الفاعلين في التأمينات إلى إعادة النظر تماما في القواعد التي تنظم سوق التأمينات.

وكذا إعادة توجيه المنافسة نحو تحسين الخدمات وتخفيض آجال التعويض وتفادي حرب الأسعار قدر الإمكان، التي قد تؤدي إلى اختلال الميزانية المالية للشركات وإغراقها حتى في الاعسار.

ويتعلق الأمر أيضا بمراجعة آليات المراقبة من خلال إنشاء وكالة مستقلة تساهم في إعادة هيكلة السوق الوطني للتأمينات.

مع إطلاق منتوجات جديدة منعدمة الوجود تقريبا على غرار التأمين على الحياة كونه تأمين على المدى الطويل يسمح للشركات بادخار الأموال التي يمكن لها إعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.