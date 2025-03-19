شركة SNTF.. إطلاق رحلات ليلية خلال العشر الأواخر من رمضان

أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامج رحلات ليلية لخطوط ضاحية الجزائر، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت شركة SNTF، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق برنامج رحلات ليلية لخطوط ضاحية الجزائر، ابتداء من يوم الخميس 20 مارس الجاري.

وجاءت هذه المبادرة “نزولا عند رغبات مسافرينا واستجابة لمطالبهم، وتسهيلا لتنقلاتهم الليلية خلال هذه الأيام”.

وهذا هو البرنامج الكامل لرحلات الليلية: