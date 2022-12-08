شركة sntf تستنكر الإعتداء الهمجي الذي تعرّض له قطار لنقل المسافرين في العاصمة.. وتتوعد

أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بيانا بخصوص تعرّض قطار لنقل المسافرين في ضاحية الجزائر العاصمة إلى اعتداء همجي. وذلك بالرشق بالحجارة من طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وتأسفت الشركة في بيانها لتعرض قطار لنقل المسافرين في ضاحية العاصمة إلى اعتداء همجي بالرشق بالحجارة من طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص. وذلك مساء أمس الأربعاء 7 ديسمبر 2022، على مستوى منطقة واد السمّار.

واضافت الشركة ان القطار كان ينقل مناصرين قادمين إلى وسط العاصمة بعد انتهاء مباراة في كرة القدم جمعت فريق شباب بلوزداد مع فريق اتحاد العاصمة.

وأسفر هذه الإعتداء إلى إصابة عوني أمن تابعين للشركة بجروح، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالقطار الكهربائي ذاتي الدفع من الجيل الجديد.

وعقب هذه الحادثة هجمي تستنكر وبشدة الشركة هذه الاعتداءات الهمجية التي تطال عمالها أثناء أداء عملهم وكذا التجهيزات والعتاد. وتتسبب في خسائر مادية ومالية كبيرة، إضافة إلى تأثيرها المباشر على انتظام حركة سير القطارات ونوعية الخدمات التي تقدمها للمسافرين.

كما اكدت في ذات البيان بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص المعتدين أمام الجهات القضائية، حتى يتم معاقبتهم طبقا لقوانين الجمهورية.