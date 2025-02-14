شركة SNTF تعرض بطاقة تذاكر بنصف الثمن

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF عن إطلاق عرض جديد لزبائنها “بطاقة نصف التذكرة”.

وأوضحت SNTF أن “بطافة نصف التذكرة” هي بطاقات اسمية تمنح حسب الطلب، على مستوى مقرات المديريات الجهوية للشركة (عنابة، وهران، قسنطينة، الجزائر).

كما تسمح هذه البطاقة بالحصول على تذاكر بنصف التسعيرة على مستوى شبابيك المحطات. عبر كامل الشبكة الوطنية، لمدة 3 أشهر، 6 أشهر وعام.

وأضاف البيان أن البطاقات المعنية بعرض “تذاكر بنصف التسعيرة”:

البطاقة (أ): تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة للدرجة الأولى أو الثانية. حسب رغبة المسافر.

البطاقة (ب): تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة صالحة للدرجة الثانية فقط.

كما يمكن أن يدفع سعر البطاقة السنوية عبر 3 أقساط.