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شركة sntf تكشف عن برنامج قطارات البحر 

بقلم م .فيصل
شركة sntf تكشف عن برنامج قطارات البحر 
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامج ” قطارات البحر ” وذلك في إطار في إطار المشروع الأزرق الخاص بموسم الإصطياف.

وحسب بيان لشركة sntf  تم فتح العديد من الخطوط باتجاه شواطئ البحر، لفائدة المصطافين والعائلات القاطنة بالمناطق الداخلية من أجل الاستجمام والتمتع بزرقة البحر.

وأضاف البيان رحلات القطار تنطلق صباحا من مناطق عديدة كما هو مبين أدناه باتجاه الشواطئ، على ان تعود بهم في المساء الى مقر سكناهم.

وجاء يرنامج ” قطارات البحر ” كاملا كمايلي:

رابط دائم : https://nhar.tv/ygFRo
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