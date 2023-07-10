شركة sntf تكشف عن برنامج قطارات البحر 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامج ” قطارات البحر ” وذلك في إطار في إطار المشروع الأزرق الخاص بموسم الإصطياف.

وحسب بيان لشركة sntf تم فتح العديد من الخطوط باتجاه شواطئ البحر، لفائدة المصطافين والعائلات القاطنة بالمناطق الداخلية من أجل الاستجمام والتمتع بزرقة البحر.

وأضاف البيان رحلات القطار تنطلق صباحا من مناطق عديدة كما هو مبين أدناه باتجاه الشواطئ، على ان تعود بهم في المساء الى مقر سكناهم.

وجاء يرنامج ” قطارات البحر ” كاملا كمايلي: