شركة SNTF: نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع في 2024

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع خلال السنة الماضية 2024.

وحسب بيان شركة SNTF فقد سجلت إرتفاعا بـ 12 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

ووفقا للمدير مدير مراقبة التسيير والمساهمات بـ SNTF ، سفيان عيبش، لوأج انه خلال سنة 2024 تم “نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع، أي بارتفاع قدره 12 بالمائة مقارنه بسنة 2023”.

وارجع عيبش هذا النمو إلى “الزيادة النوعية” في نقل حبيبات الحديد إلى مصنع الشركة الجزائرية-القطرية للصلب بجيجل، وكذا نقل مادة الفوسفات الموجهة للتصدير.

وحول نقل المسافرين أوضح ذات المسؤول أنه نقل خلال الفترة ذاتها ” 32.5 مليون مسافر، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 8 بالمائة مقارنة بـ 2023″.

وأضاف عيبش إلى أن هذه الإنخفاض المسجل راجع إلى “توقف حركة القطارات بين ولايتي وهران وبشار لعدة أشهر بسبب ظاهرة الترمل والفيضانات التي شهدتها المنطقة، فضلا عن إلغاء عدد من الرحلات، الناتج عن مراجعة برمجة القطارات بسبب أشغال إعادة تهيئة بعض المقاطع الرئيسية بضاحية الجزائر العاصمة”.

كما سجلت شركة SNTF خلال سنة الماضية “113 ألف و15 رحلة، منها 21 ألف و213 رحلة لنقل البضائع و91 ألف و802 رحلة لنقل المسافرين”.

وأشار عيبش إلى إرتفاع رقم أعمال شركة SNTF في 2024 بنسبة 3.8 بالمائة ليبلغ 2.8 مليار دج.