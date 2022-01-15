شركة “Yassir” في المرتبة الـ16

احتلت شركة “Yassir”، لخدمات النقل التشاركي والتوصيل، المرتبة الـ16 من بين 50 شركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما جمعت الشركة التي أسسها الجزائريان نور الدين طيبي ومهدي يتو من حيث التمويل 43.25 مليون دولار حسب مجلة “فوربس”.

في حين تتيح “Yassir” خدمات النقل التشاركي والتوصيل حسب الطلب، لأكثر من 3 ملايين مستخدم في 25 مدينة بأنحاء الجزائر. وكذا كندا وفرنسا والمغرب وتونس.

كما حصلت شركة “Yassir” الناشئة على 30 مليون دولار في جوان 2021، وتخطط لاستخدامه للتوسع في غرب أفريقيا وأوروبا. ودخول قطاع التكنولوجيا المالية في عام 2022.

في حين تملك شركة “Yassir” 40 ألف شريك، بما في ذلك السائقون وعمال التوصيل والتجار. ومن بين المستثمرين الملائكيين في الشركة، ماكس مولين، الشريك المؤسس لدى (Instacart) ومؤسس (Farmville) سيزهاو يانغ، وكليو شام. إضافة إلى مديرة العمليات السابقة في أوبر بأوروبا والصين.

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50 شركة ناشئة تجمع 3 مليارات دولار

كما جمعت أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 استثمارات قياسية بنحو 3 مليارات دولار. وقد بلغ نصيب أول 10 شركات منها 1.9 مليار دولار. وتحتضن الإمارات نحو نصف شركات القائمة بـ22 شركة ناشئة، بلغ تمويلها 1.8 مليار دولار،أي أكثر من 60% من إجمالي التمويل. تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ12 شركة حصلت على تمويل بلغ 520.4 مليون دولار. ثم مصر بـ7 شركات حصلت على تمويل بلغ 248.6 مليون دولار.

في حين يهيمن قطاع التكنولوجيا المالية بواقع 13 شركة، يليه قطاع التجارة الإلكترونية بـ 11 شركة. بينما تتصدر شركات التكنولوجيا الغذائية القائمة، من حيث إجمالي قيمة التمويل البالغة 874.9 مليون دولار.

فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط نشاطا غير مسبوق للشركات الناشئة، حيث تعد 4 أنظمة بيئية ناشئة في المنطقة. وهي: دبي والقاهرة والرياض وأبوظبي، من بين أفضل 100 نظام بيئي ناشئ في العالم. وفقا لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2021. ويشير التقرير إلى أن عدد الجولات التمويلية في المراحل المتقدمة بالمنطقة، تضاعف تقريبًا خلال 5 أعوام ماضية. كما تضاعف إجمالي قيمة التمويل في هذه المراحل.