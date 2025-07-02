شركة “هيبروك” تعلن تعيين مجلس إدارة جديد لمولودية وهران

في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة الاستقرار لفريق مولودية وهران ووضع أسس تسيير احترافي للفترة المقبلة.

عقدت شركة “هيبروك” المالكة للنادي، اليوم الأربعاء، جمعية عامة غير عادية خصصت لبحث سبل النهوض بالنادي رياضيًا وإداريًا. والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة التي تليق بتاريخ “الحمراوة”.

وحسب بيانٍ لإدارة “الحمراوة” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. فقد تم خلال هذا الاجتماع، إعلان شركة”هيبروك”، بقيادة رئيسها المدير العام، عن قرارات هامة تتعلق بالهيكلة الجديدة للنادي. أبرزها استرجاع إطارين بارزين في مجال التسيير التقني البحري. ويتعلق الأمر بكل من شكيب غماري وبلبشير فيصل، لما لهما من كفاءة وتجربة يعوَّل عليها في دعم مسار الإصلاح.

كما تم الكشف عن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الفريق، وجاءت على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: حجيوي سيدي محمد.

– أعضاء مجلس الإدارة: عوان عبد الرحيم، بودالية فوزي، طريق العربي.

رئيس النادي الهاوي: بارودي بللو.

وأكدت “هيبروك” أن هذه التعيينات جاءت في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق “ديناميكية جديدة” تسمح بعودة مولودية وهران إلى موقعه الطبيعي، بوصفه أحد أبرز الأندية الجزائرية. من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق الاستقرار والتألق.

وفي ختام البيان، جدّدت الشركة التزامها الكامل بمرافقة الفريق في هذه المرحلة الانتقالية. مثمنةً في الوقت ذاته مجهودات مجلس الإدارة السابق الذي عمل في ظروف صعبة، وقدّم الكثير من أجل الحفاظ على استمرارية النادي.

وتعد هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تأمل من خلالها جماهير مولودية وهران رؤية ناديهم يعود تدريجيًا إلى دائرة المنافسة، وتحقيق نتائج تليق باسم “الحمراوة”.