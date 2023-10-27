شركتا BIONTECH وPFIZER تنتجان لقاحا مشتركا ضد الأنفلونزا وكوفيد-19

أعلنت مختبرات BioNTech الألمانية وفايزر الأمريكية، الخميس. أنهما أنجزتا بنجاح المرحلة الثانية من اختبار لقاح مشترك لمكافحة الأنفلونزا وكوفيد-19.

وتهدف الاختبارات السريرية إلى إثبات “السلامة والتسامح والمناعة” للمنتج الجديد. الذي تم تطويره باستخدام تقنية mRNA على البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا”.

وقالت أناليسا أندرسون، كبيرة المسؤولين العلميين من شركة فايزر، في تصريح صحفي، إن اللقاح “لديه القدرة على التخفيف. من تأثير أمراض الجهاز التنفسي بحقنة واحدة ويمكن أن يبسط ممارسات التطعيم لمقدمي الخدمات والمرضى. والأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة BioNTech أوغور شاهين: “اللقاحات المجمعة. لديها القدرة على أن تصبح ركيزة للتطعيم الروتيني ضد أمراض الجهاز التنفسي. وخاصة لتطعيم السكان المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة”.

وتريد المجموعتان بدء اختبارات المرحلة الثالثة “في الأشهر المقبلة”. وهي الخطوة الأخيرة قبل التسويق المحتمل.

وتعمل مجموعات أخرى، مثل American Moderna أو Novamax، أيضًا على تطوير لقاح مشترك.

في عام 2020، تمكنت شركتا BioNTech وPfizer من إنشاء أول لقاح معتمد لكوفيد-19 في العالم بسرعة وبنجاح. مما حقق إيرادات بمليارات اليورو لكلا الشركتين.

وشهدت الشركة الألمانية ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها وأرباحها في العامين الماليين 2021 و2022. وهي الفترة التي انقضت منذ نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 ومتغيراته.

وأعلنت شركة BioNTech مؤخرًا أنها ستضطر إلى شطب مخزوناتها المرتبطة بلقاح كوفيد. بمقدار 900 مليون يورو، بسبب انخفاض الطلب على هذا المنتج.