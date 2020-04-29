شروط الوقاية الصحية الخاصة بإستئناف بعض الأنشطة التجارية

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا السبت، تعليمة إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية.

ومن خلال هذه التعليمة يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة من اجل تفادي إنتشار وباء كورونا كوفيد 19.

وتم إتخاذ التدابير الخاصة بالتأطير الصحي الخاص بإستئناف بعض الأنشطة التجارية وهي كتالي:

التدابير الإلزامية ذات الطابع العام لكل نشاطات مرخصة

1 وضع ممسحة للتطهير عند دخول الاماكن.

2 تنظيف وتطهير كل مساحات المحل بإستمرار.

3 التطهير المستمر خلال نفس اليوم لكل المساحات المتاحة للزبون.

4 تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة مع الإحترام الصارم لضروريات التباعد.

5 تنظيم طوابير الإنتظار خارج محلات البيع المفتوحة وهذا بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات تتضمن وجوب إلزام الزبون بإحترام هذه التدابير.

6 إقتصار الولوج إلى محل تجاري على زبونين أوثلاثة فقط على أكثر في نفس الوقت.

7 وضع هلام التطهير الكحولي تحت تصرف الزبون.

8 وضع محلول لتعقيم النقود المعدنية ورش النقود الورقية به.

9 إرتداء التاجر لقناع واقي أوكمامة حتى لو كانت من صنع حماية له.

10 ضمان التطهير المستمر للاماكن والأشياء الملموسة أوالإستعمال من طرف الزبون.

من جهة اخرى التجار مدعوون إلى تعميم إستعمال الات قياس الحرارة الجسدية وكذا اقنعة وكمامات وهذا حسب ماهو متوفر في السوق.

نشاط صالون الحلاقة

1 ممارسة النشاط عن طريق المواعيد الهاتفية مع وجوب إغلاق الابواب.

2 التكفل بزبون واحد أوإثنين على الأكثر عندما تسمح مساحة المحل بذلك أي أكثر من 1.5 متر بين كل مقعد.

3 تطهير وتعقيم الادوات بعد كل عملية حلاقة.

4 الغسل الاني للمناشف المستعملة بعد كل عملية بحيث تستعمل منشفة لكل زبون على حدا.

تجارة المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية

1 إرتداء مئزر وفقازات

2 نزع كل الأشياء الغير الضرورية من المحل التجاري والتخلص من القذرات وبقايا المواد والاوساغ والذهون أو كل مادة غير مرغوب فيها.

3 عدم عرص اي منتوج خارج واجهات المحل.

نشاطاب بيع الألبسة والاحذية

1 إستعمال الهلام الكحولي قبل وبعد المقاس الالبسة والاحذية.

2 إستعمال اكياس بلاستيكية أحادية الإستعمال لمقاس الاحذية.

3 يمنع منعا باتا قياس الملابس.

الاسواق البلدية المغطاة والاسواق الجوارية

1 الفصل بين ممر الدخول وممر الخروج للسوق.

2 تعيين اعوان وتخصيص عون مكلف بمراقبة كثافة توافد الزبائن على ممرات الدخول والخروج.

3 الترخيص بتواجد الزبائن داخل السوق في حدود ضعفي عدد التجار المتواجدين بالسوق.

4 كل خروج من الزبائن يتبعه دخول نفس عدد.

5 تكلف مصالح البلدية بتسيير الفضاءات ويجب عليها وضع حزام أمن من شأنه تنظيم طوابير الانتظار.

وفي الاخير يمنع منعاباتا فتح الترخيص بفتح المساحات التجارية الكبرى بازار bazar .