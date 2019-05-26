شروط “براهيمي” تمنعه من الانضمام لـ “ريال بيتيس”

كشفت صحيفة “استاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إدارة “ريال بيتيس” قد تخلت عن فكرة التعاقد مع النجم الجزائري “ياسين براهيمي”.

حيث أن شروط “براهيمي” لا يمكن تلبيتها بالنسبة لإدارة الفريق الأندلسي، حيث طالب نجم “الخضر” بعقد لمدة 3 سنوات براتب سنوي يصل إلى 3.2 مليون أورو مع منحة الإمضاء التي تصل إلى 4 ملايين أورو.

هذا في وقت سيكون “براهيمي” كلاعب حر بداية من شهر جوان أين سينتهي عقده بصفة رسمية مع نادي “بورتو”.

يذكر أن نادي “فينربخشة” التركي يضعه كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي ومُصّر على انتدابه.