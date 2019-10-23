شروط جديدة على الصيادين بـ “البوطي”..ومليونا سنتيم رسم كل 6 أشهر

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شروطا جديدة أمام الصيادين بقوارب النزهة الخشبية ، مع رفع الرسم إلى 20 ألف دينار.

وكشف مصدر من الوزارة لـ”النهار أونلاين”، أن القرار أدراج هذه الشروط ضمن مشروع قانون المالية 2020، الذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط.

وقال نفس المصدر، أنه تم رفع الرسم على الصيادين بقوارب النزهة والترفيه إلى 20 ألف دينار، بدلا من 1000 دينار.

وأكد المتحدث، أنه يتعين على الراغبين في ممارسة هذا النشاط دفع ضريبة كل 6 أشهر.

كما قال المصدر، أنه من بين الشروط المحددة هو السماح لهذه الفئة الخروج إلى الصيد مرة في كل الأسبوع.

وأكد أن هذه الفئة، ستخضع تحت الحراسة والرقابة المشددة من طرف حراس السواحل والأعوان، ومنع صيد بعض الأسماك بواسطة الشباك.

وأضاف نفس المصدر، أن هذا الإجراء جاء على خلفية وجود فئات كبيرة تمتلك قوارب للنزهة، وتستعملها لممارسة نشاط الصيد بطرق غير قانونية.

وأكد ذات المصدر أن بعض أصحاب هذه المركبات البحرية كسبوا أرباحا كبيرة من خلال صيد الثروة السمكية، من دون أن التصريح بها.