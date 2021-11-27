شروط جديدة في تركيب غاز GPL في السيارات

وضعت وزارة الطاقة والمناجم شروطا جديدة لتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات. وصدر في الجريدة الرسمية رقم 85 مرسوما تنفيذيا يخضع نشاط تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات للاعتماد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.

وقع الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا رقم 21-430 والمؤرخ في 4 نوفمبر 2021 والمتعلق بشروط بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه.

وينص ذات المرسوم على انه لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم”.

كما يتوج هذا التركيب بشهادة تركيب يسلمه المركب المعتمد, حسب المرسوم الذي يشير إلى أن تحديد نموذج شهادة التركيب يتم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم وكذا الوزير المكلف بالنقل.

وأضاف ذات المرسوم انه يجب أن تتم الموافقة على كل تجهيز يمكن من استعمال الغاز البترول المميع كوقود في السيارات، قبل الدخول في الخدمة، من قبل المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم.

وعليه، فإنه لا يتم الشروع في استغلال هذه التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا بعد الحصول على رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود تسلمها المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم على أساس شهادة التركيب وبعد المراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية وفقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء, للمقاييس المطلوبة.

ويحدد نموذج رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.

وحسب ذات المرسوم يمكن للوزير المكلف بالمناجم أن يفوض الهيئات المختصة والمعتمدة للقيام بالمراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية على هذه التجهيزات للتأكد من مطابقتها.

وللحصول على رخصة أو إعتماد تركيب تجهيزات غاز البترول المميع كوقود يجب تقديم الوثائق التالية:

السجل التجاري أوأي وثيقة أخرى تثبت ممارسة نشاط ميكانيكا السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكا – كهرباء السيارات،

شهادة الكفاءة تسّلمها هيئة معتمدة من الوزير المكلف بالمناجم.

شهادة مدرسية بمستوى لا يقل عن السنة الرابعة متوسط أوما يعادلها للعون المؤهل للقيام بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا.

وثيقة تثبت وجود محل لممارسة النشاط بمساحة، لا تقل عن 60 متر مربع

قائمة الوسائل اللازمة لممارسة النشاط.

تحدد كيفيات الاعتماد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية“.

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وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 16 نوفمبر 2021 مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش. وجاء قرار إنهاء مهام كمال فنيش بعد أيام من تنصيب المحكمة الدستورية.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88 مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش. كما تم إنهام بمجب ذات المرسوم مهام محمد حبشي بصفته نائبا نائب لرئيس المجلس الدستوري.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 22 نوفمير الجاري أشرف على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية. هذا ووقّع الرئيس تبون، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية. وجاء ذلك تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.

وعين رئيس الجمهورية عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية. كما عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها. أما بخصوص المنتخبون عن المحكمة العليا فتم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية. كما تم انتخاب أمال الدين بولنوار كعضو بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.

أما عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا، فانتخب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.

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