شروط جديدة لبيع الدواجن 

تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 74) صدور قرار وزاري مشترك، يعدل ويحدد سن وشروط بيع الدواجن المذبوحة ومنزوعة الأحشاء.

ووفقا للقرار ذاته أصبح الذبح مسموحا للدواجن ذات الـ5 أسابيع كحد أدنى.

ونصَّ القرار المشترك تعديل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صَفر عام 1416 الموافق لـ 2 جويلية 1995.

كما نص القرار ذاته على إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعلام المستهلك.

ويجب أن يتضمن وسم الدواجن المذبوحة ومنزوعة الأحشاء، موضوع هذا القرار، البيانات الآتية:

تسمية الفصيلة الحيوانية.

رقم اعتماد منشأة الذبح تسلمه المصالح البيطرية الرسمية.

اسم أو التسمية التجارية وعنوان منشأة الذبح أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت الدواجن مستوردة.

بالإضافة إلى تاريخ الذبح، درجة حرارة الحفظ والتاريخ الأقصى للاستهلاك “الباقي دون تغيير”.