شروط جديدة لبيع المشروبات الغازية والطاقوية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية في عددها رقم 75 شروطا جديدة وصارمة لبيع المشروبات الطاقوية في الجزائر . كما تم تحديد خصائص بعض المشروبات المنعشة.

وصدر في ذات العدد قرار وزاري مشترك وقعه كل من وزارة التجارة والفلاحة والصحة بالإضافة إلى الموارد المائية والمؤرخ في 2 صفر عام 1444 الموافق لـ 29 أوت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة.

ووفقا لذات العدد تطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الآتية: الليمونادا، الصودا،المشروبات الغازية المعطرة، المشروبات غير الغازية المعطرة، مستحضرات المشروبات الفورية المعطرة، المشروبات السّكرية، المشروبات بالحليب، المشروبات بمستخلصات الشاي، مشروبات الطاقة.

وإستثنى هذا القرار تطبق أحكام على عصائر الفواكه، ونكتار الفواكه وعصائر الخضر والمشروبات بعصائر الفواكهّ، و/أو الخضر والمشروبات الطاقوية للرياضيين والمشروبات، والمشروبات الكحولية المعدة أساسا من الحليب المخمر، والمشروبات الكحولية.

وإشترط القرار على أن يتم بيع مشروبات الطاقة على رفوف مخصّصة لها. مع فصلها عن المواد الغذائية والمشروبات الأخرى.

وعلى أن يتمّ بيع مشروبات الطاقة، بشكل حصري، على رفوف مخصّصة لها. مع فصلها عن المواد الغذائية والمشروبات الأخرى. ويلزم القرار مصنّعي هذه المشروبات بكتابة عدّة تحذيرات صحية على عبواتها بشكل مقروء وغير قابل للمحو، في مكان واحد من العبوة كالتالي:

لا تناسب: النساء الحوامل أوالمرضعات، الأطفال دون سن السادسة عشرة، مرضى السكري ومرضى ارتفاع الضغط الدموي، ذوي الحساسية للكافيين، الأشخاص الذين يعانون من الصرع وقصور الـقلب، إذا كانت المشروبات تحتوي على التورين، المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أوانفصام الشخصية أو يعانون من قلة النوم، إذا كانت المشروبات تحتوي على الجينسنغ.

ولا يتم خلطها مع الكحول، عدم تجاوز 500 مل في اليوم الواحد، يجب عدم تناولها أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة، تؤدي إلى اضطراب في النوم. ويجب ألا تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام فـي اللتر فـي المشـروبات موضوع هــذا الـقرار، باستـثـناء المشروبات السّكرية. كما يجب ألا تقل نسبة ثاني أوكسيد الكربون فيالمشروبات الغازية عن 2 غرام في اللتر.