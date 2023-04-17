شروط جديدة لتمكين الجزائريين من الحصول على فيزا إسبانيا

كشف مركز معالجة التأشيرات الإسبانية في الجزائر ، BLS International، عن متطلبات جديدة لتمكين الجزائريين من الحصول على فيزا إسبانيا.

وقام مركز معالجة طلبات تأشيرة إسبانيا ، BLS International ، برفع الحجاب عن الإجراءات والشروط الجديدة للجزائريين.

وبالتالي ، فإن جميع المتقدمين لهذه الوثيقة القنصلية مدعوون إلى اتباع هذه التعليمات حرفياً. حيث قام المركز بالكشف عن قائمة الوثائق التي يجب تقديمها عند وضع الملف.

في الواقع، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلباتهم إلى مركز BLS Spain أن يكون لديهم مستندات مهنية أصلية.

ويستهدف المركز بشكل أساسي المهنيين المستقلين، وقد حدد أنه من الضروري تقديم السجل التجاري. بالإضافة إلى شهادة C20 التي تبرر النشاط المهني المرتبط برقم العمل. وكذلك شهادة عدم الخضوع للضريبة عند إيداع الملفات.

ويجب على مقدم طلب تأشيرة إسبانيا أيضًا تقديم شهادة انتساب أصلية من CNAS أو CASNOS لغير الموظفين. يضاف إلى القائمة شهادة وجود النشاط الحر ووثيقة الموافقة الأصلية لممارسة هذه المهنة. بالإضافة إلى قرار التثبيت مصحوبًا بشهادة المزارع أو بطاقة المزارع.

وعلى نفس المنوال ، ذكر مركز طلبات التأشيرة الخاص بإسبانيا إجراءات وشروط أخرى. هذه المرة ، بالنسبة لأفراد الأسرة نفسها، يجب أن يكون لديهم دفتر سجل العائلة لتقديمه عند تقديم طلبهم. بالإضافة إلى الشهادة العائلية.

علاوة على ذلك، أوضحت BLS International أنه يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة للترجمة. أو من العربية إلى الإسبانية أو الفرنسية. مضيفا أن جميع المستندات المطلوبة في الأصل يجب أن تكون مصحوبة بنسخها عند تقديم طلب التأشيرة.