شروط جديدة لطالبي تأشيرة شنغن بسبب كورونا

تم فرض شروط جديدة على الراغبين بالحصول على تأشيرة شنغن، بسبب انتشار فيروس كورونا عبر العالم.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن أولئك الذين يرغبون بالسفر إلى منطقة شنغن مستقبلا، قد يضطرون إلى تقديم اختبار كورونا للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وقال المسؤول: “عندما تفتح حدود شنغن في سبتمبر، إذا حدث ذلك، قد يحتاج مقدمو الحصول على تأشيرة شنغن إلى تقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، الذي يجب أن يتم إجراؤه خلال الأسبوعين السابقين لتقديم طلب التأشيرة”.

وأضاف ذات المسؤول: “قد يطلب من المسافر إجراء اختبار جديد قبل السفر إلى منطقة شنغن، للتأكد من أنه لم يصب بالفيروس”.

وبمجرد تأكيد التوصل للقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يتلقوا تطعيما، حسب المسؤول.

ومن المؤكد أنه بمجرد تقليل مخاطر الوباء، وبدء منطقة شنغن في العودة إلى طبيعتها، ستبدأ الدول الأعضاء في طلب وثائق إضافية تتعلق بالظروف الصحية لمقدم الطلب.