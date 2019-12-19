شروط جديدة لطالبي تأشيرة شنغن

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم عن تعديلات جديدة على شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى دول شنغن بداية من فيفيري 2020.

وأوضحت المفوضية عبر موقعها SchengenVisaInfo.com شروظ جديدة جديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من فيفيري المقبل.

حيث ان تاشيرة شنغن تتيح للمتحصل عليها دخول إلى 26 بلدا اوروبيا برفع رسوم طلب التأشيرة.

مع تمديد آجال طلبها من 3 أشهر إلى 6 أشهر قبل السفر وكذا إمكانية تمديد التأشيرة لحاملها لمدة اطول إضافة إلى فتح بوابة إلكترونية للطلب .

واضافت المفوضية ان جميع طالبي تأشيرة شنغن الراعبين في الحصول عليها بدءا من اول فيفري سيخضعون إلى رمز تأشيرة شنغن الجديد.

وأشارت المفوضية إلى رفع رسوم طلب التأشيرة بالنسبة لطالبي التأشيرة الذين كانوا يدفعون 60 أوور سيرتفع إلى 80 أورو.

بينما يتعين على طالبي التأشيرة الذين كانوا يدفعون رسوم طلب التأشيرة من قبل 35 أورو أنهم سيدفعون 40 أورو.

في حين يبقى الاطفال مابين 0 ​​إلى 6 سنوات معفيين من رسوم التأشيرة.

كما يقدم القانون الجديد أيضًا آلية لفحص ما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة أوالبقاء كما هي كل ثلاث سنوات.