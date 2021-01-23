شروط جديدة للانتقال وتجاهل النقطة الإقصائية

“النهار” تنشر تفاصيل كيفيات تقييم وانتقال الطلبة للموسم الجامعي الجاري

الانتقال من الأولى “ليسانس” إلى الثانية إذا تحصل الطالب على مجموع 30 نقطة ومن الثانية إلى الثالثة بـ 90 نقطة

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحكام الاستثنائية الخاصة بالتنظيم والتسيير البيداغوجي الخاص بانتقال الطلبة في النظام الكلاسيكي و”أل.أم.دي” خلال الموسم الجامعي الجاري 2020 – 2021، حيث ركّزت الأحكام على أن حضور الطلبة للمحاضرات ليس إجباريا، وجاءت هذه الأحكام تماشيا مع الإجراءات الخاصة بتدابير الوقاية من انتشار وباء “كورونا“.

وفي التفصيل، فإن حضور الطلبة للدروس الحضورية يعدّ غير ضروري وغير إجباري، إلا ما يتعلق بالدروس التطبيقية والورشات والتربصات.

وأكّدت وزارة التعليم العالي بأن تقييم الطلبة يمكن أن يتم حضوريا أو عن بعد أو بناءً على الأعمال المنجزة، كما رخّصت إمكانية تقييم مذكرة التخرّج من طرف المشرف، ممتحنين اثنين في حال تعذر المناقشة.

كما يمكن ضمان دروس الدعم المبرمجة في السنة الأولى “دكتوراه” عن بعد، حيث تمّ اعتماد نمط التعليم الهجين أو المختلط الذي يجمع بين نمطي التعليم عن بعد والحضوري.

وجاء في المادة 5 بأنه بإمكان الطالب التغيّب لأسباب مبررة، على غرار المرض أو تسخير المعني من طرف السلطات أو بسبب الحجر الصحي، كما يمكن للطالب الاستفادة من العطلة الأكاديمية الاستثنائية لعدة أسباب.

وأشار القرار في مادته السابعة، إلى أن “تقييم الطلبة يمكن أن يجرى حضوريا أو عن بعد أو بناءً على الأعمال المنجزة من طرف الطلبة، وإذا تعذر إجراء مناقشة المذكرة، يتم تقييم مذكرة التخرّج من طرف المشرف ممتحنين اثنين”.

وبالنسبة لانتقال الطلاب، فيتم من الأولى “ليسانس” إلى الثانية إذا تحصل الطالب على مجموع 30 رصيدا موزعة بين السداسيين، ويحق له الانتقال من الثانية “ليسانس” إلى الثالثة إذا تحصل الطالب على مجموع 90 رصيدا، مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة من دون الاعتداد بالمواد الأساسية المتبقية.

ويتم الانتقال من الأولى “ماستر” إلى الثانية “ماستر” إذا تحصل الطالب على مجموع 45 رصيدا من دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المتبقية، ويسمح التعويض بين الوحدات التعليمية لطلبة سنة أولى “ماستر”.

كما جاء في القرار، نقطة الاطلاع على الأوراق، حيث جاء فيه بأنه “يمكن تعليق حق الطلبة في الاطلاع على الأوراق من قبل الفرقة البيداغوجية حسب الوضعية الصحية، وفي حالة الغياب عن الامتحان أو مناقشة بمبررات، يمنح الطالب الحق في إجراء امتحان بديل أو إعادة برمجة المناقشة، على أن يتم تنظيمها وتحديد شكلها من طرف الفرقة البيداغوجية”.

وبالنسبة لطلبة المدارس العليا والنظام الكلاسيكي، لا تؤخذ بعين الاعتبار في انتقال الطالب النقطة الإقصائية، وفيما يخص الطلبة المسجلين لنيل شهادات الدراسات الطبية الخاصة، يكتسي الامتحان النهائي طابعا اقتصائيا وترتيبيا، إلا أنه يتم اعتماد التعويض بين العلامات المحصل عليها في الاختبارات النظرية والتطبيقية، بشرط ألا تقلّ كلتا العلامتين عن 8 من 20.

ويتم اعتماد التعويض بين العلامات المحصّل عليها في الاختبارات النظرية والتطبيقية، بشرط ألّا تقلّ كلتا العلامتين عن 5 من 20.