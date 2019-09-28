شروط جديدة للتسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا «ڤرين كارد»

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، عن انطلاق التسجيلات في برنامج تأشيرة التنوع.

وذلك من 2 أكتوبر إلى 5 نوفمبر القادم، مع إدراج شرط جديد ممثل في حيازة جواز سفر ساري المفعول.

وأكدت السفارة من خلال الإعلان، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على «الفايسبوك».

أن الشرط الأساسي للتسجيل، هو حيازة طالب التأشيرة لشهادة البكالوريا، مع إدراج شرط جديد هذه السنة.

والمتمثل في حيازة جواز سفر ساري المفعول لطالب التأشيرة.

وأشارت السفارة إلى أن فترة التسجيل في البرنامج لهذه السنة.

ستكون بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق لـ 2 أكتوبر القادم إلى غاية 5 نوفمبر 2019.

وأكدت السفارة أنه لهذا العام، تم إدراج متطلب جديد متمثل في ضرورة حيازة طالب الهجرة المتنوعة لجواز سفر ساري المفعول.

بشكل إجباري للمعني بالطلب، مع استثناء العائلة، التي يتم استدعاؤها للمقابلة في حالة اختياره.

وكشف مؤخرا الموقع الرسمي الخاص بالبطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

بأن ما يقل عن 2462 جزائري تحصلوا على هذه البطاقة في 2019، محتلين بذلك المرتبة الثالثة عربيا.

بعد المصريين الذين تحصلوا على 4185 بطاقة والسودانيين بـ 2617.

وتمكّن بطاقة «غرين كارد» المستفيد منها.

من الإقامة بشكل قانوني في أمريكا وتسلمها سلطات الهجرة الأمريكية كل سنة للفائزين في عملية القرعة.